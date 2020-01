Comune di Spolelo, attacco hacker al sito, task-force al lavoro: indagini in corso

L'attacco hacker risale al 16 dicembre scorso. Obiettivo: il sito del comune di Spoleto. Motivo: al momento sconosciuto anche se sono in corso le indagini alle quali stanno collaborando gli uffici comunali e la societá che gestisce il sito internet istituzionale. Intanto l'amministrazione ha effettuato un summit per fare il punto sui danni e gli effetti provocati dall'attacco hacker.

La ditta che gestisce in appalto il servizio ha riferito che entro una settimana verranno completamente risolte le problematiche.

"L'amministrazione comunale, - si legge in una del Comune - per gli eventuali disagi arrecati ai cittadini, conferma il proprio impegno, al fianco delle autorità competenti, per accertare le responsabilità e la provenienza dell’attacco hacker del 16 dicembre scorso".