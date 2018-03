Comune, la giunta Romizi mette al sicuro i conti: approvato il bilancio 2017

Conti al sicuro. La giunta Romizi approva il rendiconto di gestione 2017 del Comune di Perugia. Ora l’atto passa all’esame della competente commissione consiliare e poi del Consiglio comunale per l'approvazione definitiva. I capisaldi, spiega la nota del Comune di Perugia, “sono garanzie dei servizi, riduzione delle spese inutili ed investimenti”. Anche se “l’esercizio 2017 è stato caratterizzato dal punto di vista contabile e finanziario da una estrema incertezza del quadro giuridico-normativo di riferimento degli Enti Locali a causa dei numerosi interventi legislativi impattanti sulla determinazione degli elementi fondamentali per la definizione del bilancio di previsione”.



Qualche esempio: “Le regole del Pareggio di bilancio, le spettanze del Fondo di solidarietà comunale e dei trasferimenti statali e regionali, il blocco delle entrate e i limiti all’indebitamento, i vincoli in materia di spesa di personale e i vincoli in materia di particolari ambiti della spesa corrente, l’applicazione stringente dei nuovi principi contabili, ad esempio in materia di accantonamenti ai Fondi e di regole per l’imputazione delle entrate e delle spese sia correnti che di investimento”.

Complessivamente, spiega ancora Palazzo dei Priori, “lo stato di attuazione degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi contenuti negli strumenti della programmazione comunale (strategica e gestionale) è in linea con le previsioni e con i risultati attesi”.