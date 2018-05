Piano Strade, addio buche a Perugia: "Ecco la mappa delle vie e tutti gli interventi"

La nuova mappa degli interventi del Comune di Perugia per il Piano Strade la posta su Facebook l'assessore Francesco Calabrese, corredando il tutto con il video del suo giro in scooter per le strade appena riasfaltate: "Eseguito - scrive Calabrese - l’intervento in Via dell’Acacia, nella parte da Via Settevalli, che si è ricongiunto ad altro precedente intervento del 2016 e seguiranno ancora sulla stessa via i ripristini fibra. Fatte anche Via Agostino di Duccio e Via del Giochetto (primo tratto, seguirà nella parte a valle), mentre è in corso l’importante intervento in Via Eugubina, dalla Piazza di Monteluce oggi è arrivato sino a Sant’Erminio (seguirà sino ad oltre il distributore Agip, all’incrocio con str. Monticelli, per ricongiungersi all’altro intervento di due anni fa)".

E ancora: "Dalla prossima settimana Via della Pescara, Via Mentana, Via Campo di Marte, Viale Pellini, Viale Antinori, Via Vecchi, Via Fra’ Giovanni da Pian di Carpine, Via Dottori. Stiamo lavorando a tutto il resto della programmazione. In via della Pescara i lavori saranno eseguiti in notturna, i residenti sono stati avvisati di non parcheggiare dalle 21.00 alle 6.00 delle notti che vanno dal 21 al 26 maggio. L’avviso di rimozione è vero, le macchine vengono portate via, già accaduto in occasione di altri interventi che venivano ostacolati da auto in sosta".