Piano rattoppi e nuovo asfalto in città: la mappa dei lavori da luglio a settembre

Altre risorse messe in campo dal Comune per migliorare e rendere più sicure le strade di Perugia. Programmato e finanziato il Piano per Elce: tra la fine di giugno e i primi 5 giorni di luglio il cantiere comunale metterà mano a Via Antinori e tra fine luglio e agosto invece sarà la volta di via Annibale Vecchi. Sempre a luglio invece sarà la volta dell'area di via Pellini, una delle più trafficate nell'area cittadina.

Entro l'estate, come previsto dall'assessore Francesco Calabrese, manto stradale nuovo in via XX Settembre, via Ripa di Meana. via Gallenga, via Marconi e Via IV Settembre. Intanto sia l'assessore che gli uffici comunali stanno vagliando alcune segnalazioni da parte dei residenti che potrebbero entrare nel Piano 2018 ma non c'è ancora certezza. Si tratta di interventi tappone a Ponte San Giovanni, Ponte Felcino e Ponte Valleceppi.