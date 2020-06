In aumento la violenza sulle donne, il Comune approva fondi e sostegno per i centri e la rete territoriale

"Durante il lockdown, anche nella nostra regione si è assistito a un aumento delle richieste di aiuto da parte delle donne”. L'assessore al welfare Edy Cicchi ha confermato l'aumento sia delle violenze che delle richieste di aiuto da parte di donne nel periodo della pandemia. In più ci sono i dati delle forze dell'ordine che alimentano la necessità di tutelare i soggetti più deboli vittime, sempre più spesso, di violenze tra le quattro mura domestiche.

In virtù di questo scenario il Comune di Perugia ha rinnovato il proprio impegno nell’azione di contrasto alla violenza di genere, nell’ambito del protocollo che istituisce la rete territoriale antiviolenza tra le diverse istituzioni ed ha anche approvato la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione annuale con la Regione dell’Umbria, al fine di garantire anche la continuità del sistema integrato dei Servizi per il contrasto alla violenza di genere (Centro Antiviolenza, Casa Rifugio e Casa per la semiautonomia) per il secondo anno oltre la scadenza del progetto “Non solo rifugio” (indicativamente fino al mese di marzo 2021), attraverso l’Associazione “Libera…mente donna ets”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“È fondamentale proseguire in questa azione di contrasto alla violenza di genere insieme a tutte le altre istituzioni, alle forze dell’ordine e alle associazioni che si occupano delle donne vittime di violenza e dei loro figli – ha detto l’assessore Cicchi - e il Comune di Perugia è particolarmente attento e attivo in questo, soprattutto in questo momento". Le risorse nazionali e regionali destinate al Comune di Perugia per la realizzazione del progetto nell’anno 2020 sono pari ad 277mila euro e la quota di cofinanziamento comunale dovuta (corrispondente al 25% del finanziamento nazionale e regionale) è pari a 69.250 euro.