Piano Strade del Comune, nuovo asfalto contro buche e voragini: "Ecco tutti i prossimi interventi"

Ancora nuovo asfalto contro buche e voragini. L'assessore comunale di Perugia, Francesco Calabrese, stila il punto della situazione sul piano strade di Palazzo dei Priori. E come da tradizione, lo fa con un post su Facebook, accompagnato dal video del viaggio in scooter del detentore della delega ai Lavori Pubblici.

"Eseguito l’intervento programmato in Strada Casamanza, che fa il paio con un primo intervento eseguito sulla stessa via il mese scorso - scrive Calabrese su Facebook - . È in corso l’intervento previsto in Via Col di Tenda, mentre martedì (o mercoledì), parte il rifacimento di Viale Pellini, sulla quale è in corso lo svuotamento e ripulitura di tutti gli scarichi, così da evitare ristagni d’acqua con la nuova pavimentazione stradale".



E ancora: "Abbiamo rinviato la presentazione di tutta la programmazione dell’anno per alcune ultime rifiniture da verificare. Appena pronta la presenteremo, ma intanto proseguiamo a rifare strade".