La città che cambia: centro polifunzionale per salvare dal degrado il Parco Chico Mendez

Una 'cura' contro il degrado. La giunta di Andrea Romizi ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un “ecomodulo” all’interno del parco Chico Mendez che fungerà da padiglione polifunzionale a disposizione della comunità.

Il nuovo spazio,spiega il Comune di Perugia, ospiterà le sedi delle associazioni dell’area e costituirà un nuovo punto di aggregazione per gli abitanti del quartiere. La proposta progettuale rientra nell’ambito delle attività di valorizzazione e riqualificazione del parco stesso e dell’area limitrofa a via del fosso e prevede un investimento da parte dell’amministrazione comunale di 140mila euro, di cui 53mila saranno coperti dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

L’intervento si aggiunge a quelli già approvati dall’esecutivo di Palazzo dei Priori per il miglioramento dei percorsi pedonali esistenti, la realizzazione di nuovi viali e la nuova illuminazione all’interno dello stesso parco Chico Mendez. “Procediamo alla riqualificazione di uno dei parchi pubblici più importanti della città –ha spiegato il vicesindaco Barelli- al quale intendiamo dare una rinnovata fruibilità per i cittadini del quartiere e non solo, togliendo l’area dal degrado e dall’insicurezza. La nuova struttura sarà a disposizione della green community di Futuro nel verde e permetterà un presidio del territorio più forte, grazie proprio alla presenza attiva e costante delle associazioni e dei cittadini stessi”.