Ponte Valleceppi dice addio alla sua super-nonna: Celsa ci lascia alla bella età di 103 anni

Il Sindaco Romizi e l’amministrazione comunale di Perugia si stringono al dolore della famiglia e di tutta la comunità di Ponte Valleceppi per la scomparsa della signora Maria Celsa Dellanave (vedova Rufini), avvenuta oggi a 103 anni. La signora, conosciuta da tutti come Celsa, era molto amata dai suoi compaesani, che ricordano con affetto quanto fosse “sempre pacata e pronto a regalare un sorriso e un saluto”. A loro e ai parenti la vicinanza del Comune, ancora più sentita in questo triste momento in cui le famiglie non possono dare il dovuto saluto ai propri cari.

