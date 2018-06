Nuove strisce blu a Perugia, in via Ripa di Meana arrivano i parcheggi a pagamento: iniziati i lavori

L'estate porta i lavori per i nuovi parcheggi a pagamento a Perugia. Addio posti liberi in via Ripa di Meana. Sono cominciati i lavori per le strisce blu alle spiagge. In città, come da accordi tra Comune e Sipa, oltre ai 2mila posti a pagamento già gestiti dalla società, si aggiungeranno altri 223 posti con le strisce blu nell’area di piazza Italia, via Ripa di Meana e via Victor Ugo Bistoni (cioè su tutta l’area di fronte all’ingresso della stazione Cupa del Minimetrò). Nel caso di Piazza Italia, la tariffa sarà di 2,20 euro l'ora. Per la Cupa e via Ripa di Meana, invece, sarà di un forfettario di 1,5 euro al giorno.

Per quanto riguarda via Ripa di Meana, l'ordinanza 697 del 19 giugno, firmata dal comandante dei vigili urbani, Nicoletta Caponi, istituisce il divieto di sosta con rimozione fino al 14 agosto. Stessa cosa per via Bistoni. Dal 23 luglio al 14 agosto, invece, divieto di sosta con rimozione in Piazza San Francesco. In più, dal 23 al 25 luglio, divieto di transito in via Bistoni. I lavori dovrebbero terminare per la fine di agosto. E poi? Strisce blu.