FLASH - Comune di Perugia, il consiglio dice sì: quote della Minimetrò ufficialmente in vendita

Il consiglio comunale di Perugia approva le manovre correttive della giunta Romizi per il bilancio del Comune. La maggioranza tiene botta (seppur con qualche scricchiolio e assenza) e approva la cura Bertinelli per rimettere in sesto il bilancio di Palazzo dei Priori dopo la deliberazioen della Corte dei Conti dell'Umbria. Il che significa che da oggi, mercoledì 10 gennaio, le quote del Comune di Perugia della Minimetrò spa sono ufficialmente in vendita. Approvate anche tutte le altre mosse - dalla vendita degli immobili (tipo Palazzo Rossi Scotti) all'agevolazione della morosità sulla Tari per recuperare risorse.