La città che cambia: 500 euro alle famiglie residenti a Perugia con bambini fino a un anno

Una card da 500 euro per aiutare le famiglie di Perugia. Il Comune di Perugia pubblica sul sito internet il bando per la “Baby-Card”, la carta prepagata del valore di 500 euro finalizzata all’acquisto di beni e alimenti per la prima infanzia nei comuni della Zona Sociale n. 2: Perugia, Corciano e Torgiano.



Il bando è destinato a coloro che hanno i seguenti requisiti: famiglie residenti nei Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano, cittadinanza italiana, comunitaria, famiglie straniere nelle quali sia presente almeno un genitore in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria) esclusi i titolari di visto di breve durata; Nucleo familiare nel quale sia/siano presente/i bambino/i di età inferiore ai dodici mesi; I.S.E.E. da 0 a 6000 euro valido al momento della consegna della domanda.

E domani, sabato19 maggio, alle ore 11 si terrà una conferenza stampa presso la Farmacia Afas n. 2 di San Sisto a Perugia per la presentazione della nuova “Baby-Card”. La carta, scrive Afas, consentirà alle famiglie perugine di spendere un credito precaricato di 500 euro in tutte le Farmacie Comunali del gruppo Afas e sarà legata alla titolarità della carta gratuita Fidelity Card, i cui intestatari hanno diritto ad accumulare punti premio sui propri acquisti in farmacia. Alla conferenza stampa saranno presenti: l'assessore Edi Cicchi Assessore del Comune di Perugia, con delega a Servizi Sociali, Famiglia, Edilizia Pubblica, Pari Opportunità, Virgilio Puletti, Presidente del Consiglio di Amministrazione Afas e Raimondo Cerquiglini, Direttore Generale Afas.