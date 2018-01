Il Comune di Perugia assume personale: approvato il piano straordinario, tutti i dettagli

Il Comune di Perugia assume personale. Con la delibera approvata oggi la giunta Romizi, spiega una nota di Palazzo dei Priori, “ha deciso di avvalersi della possibilità offerta dal DL 113/2016, adottando un piano straordinario per assumere a tempo indeterminato nel corso del 2018 gli istruttori socio-educativi-assistenziali necessari per mantenere i livelli dei servizi rivolti alle famiglie e ridurre il ricorso ai contratti a termine”.



Rimodulati anche “i contenuti del fabbisogno di personale, relativo al triennio 2018-2020, anche alla luce delle misure stabilite recentemente dal Consiglio comunale con provvedimento 6 del 2018 (misure correttive alla deliberazione della Corte dei Conti). Il citato DL 113/2016 prevede per il raggiungimento degli obiettivi sopra citati due soluzioni: la possibilità di assumere nel triennio 2016-2019, personale inserito in proprie graduatorie e in assenza di graduatorie valide l’avvio di nuove procedure selettive riservate al proprio personale che abbia maturato tre anni di servizio anche non continuativi nel limite del 50% delle facoltà di assunzione definite nel piano”.