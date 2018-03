Il verde a Perugia, altri due parchi affidati alle associazioni: Sant'Egidio e Montelaguardia, i progetti di riqualificazione

Altre due importanti aree verdi di Perugia sono state affidate ad associazioni cittadine per garantirne la manutenzione ma soprattutto per farle tornare a popolare con eventi e anche chioschi estivi. Le convenzioni firmate riguardono le convenzioni per la gestione delle aree verdi di Sant’Egidio e di Montelaguardia. A prendersi cura del verde cittadino nelle frazioni del comune saranno rispettivamente l’Associazione Sportiva Circolo Arci Sant’Egidio e l’Associazione Ricreativa Montelaguardia, che –in base alla convenzione stessa- si occuperanno della custodia e monitoraggio dell’area verde, svuotamento dei cestini, operazioni minimali di pulizia, attività di gestione, custodia e pulizia degli immobili, sfalcio dell’erba e manutenzione

ordinaria dell’area.

Le associazioni, come previsto dal progetto Futuro nel Verde, che mira a mettere a sistema il patrimonio verde della città al fine di migliorarne la qualità e la fruibilità da parte della collettività, stanno attuando, in collaborazione con l’ente, i progetti presentati per la valorizzazione delle singole aree verdi, in linea con quelle che sono le caratteristiche del territorio e le tradizioni locali. In particolare, per Sant’Egidio il progetto da realizzare si intitola “Dal passato al futuro attraverso le tradizioni” e prevede la riscoperta delle radici culturali del territorio attraverso la valorizzazione del tradizionale metodo di cottura della torta al testo, la filiera corta, la specificità delle tradizioni locali e l’avvio di un dialogo intergenerazionale.

Per l’area di Montelaguardia, invece, il progetto “Amici nel verde” prevede la valorizzazione e conservazione di un bene comune, quale appunto il verde urbano, con l’obiettivo di promuovere una coscienza ecologista nei più giovani, orientata alla sostenibilità ambientale, all’utilizzo responsabile delle risorse naturali, al rispetto e alla conservazione della natura.