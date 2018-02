Perugia, internet ovunque. Il Pd: "Vogliamo il wi-fi gratis su autobus, minimetrò e stazioni"

Sempre connessi. Ovunque. E il Pd di Perugia, con i consiglieri Bori e Bistocchi, presenta un ordine del giorno in Comune per “chiedere l’installazione di un servizio di connessione wifi ad internet lungo il percorso del minimetrò, sugli autobus cittadini e nei terminal di scambio”.



E ancora: “L’accesso ad internet è considerato un diritto dalle leggi di diversi Stati, sempre più proclamato da dichiarazioni di principi, report e documenti di enti sovrannazionali come l'Unione Europea, e riconosciuto, in diversi modi, dalle Corti Costituzionali di sempre più Stati. Un servizio di connessione ad internet tramite hot spot installati sui mezzi pubblici è imprescindibile in una città a vocazione turistica e universitaria come la nostra".



Non è finita qui: "Una connessione wifi sui mezzi del trasporto pubblico farebbe da corona ai 24 hot spot già presenti in varie parti del territorio comunale grazie al progetto Umbria wifi. Ormai moltissime città sia italiane che europee stanno inserendo nei propri mezzi di trasporto pubblico hot spot che permettono la connessione gratuita ad internet e Perugia, da sempre attenta allo sviluppo e al riconoscimento dei diritti partecipativi dei cittadini a tutti i livelli non può e non deve rimanere al palo".

Al Comune di Perugia, come sempre, la risposta.