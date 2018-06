Il Comune di Perugia e il patrocinio al convegno di astrologia alla Sala dei Notari

Di nuovo sul patricinio di Palazzo dei Priori. La storia si ripete. Stavolta, dopo il 'no' a Omphalos, il Comune di Perugia è nell'occhio del ciclone per il patrocinio concesso al convegno di astrologia che si terrà nella Sala dei Notari. Il Cicap, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, come già fatto in passato con il caso del patrocinio al convegno sulle scie chimiche, interviene su Twitter per chiedere spiegazioni: "Spettabile Comune di Perugia - si legge nel tweet - per quale ragione date il patrocinio a un convegno di astrologia, pratica priva di fondamento scientifico? Grazie della risposta". Per la cronaca: risposta mai arrivata.



Il convegno - patrocinato - si terrà alla Sala dei Notari il 30 giugno, da mattina a sera. "Il Convegno Internazionale di Astrologia - si legge sul sito dell'associazione Jayavidya - ha un triplice obiettivo: diffondere l’Astrologia, come strumento di consapevolezza e di empowerment, promuovere l’intercultura e il pluralismo astrologico, creare occasioni per scambiare le proprie competenze e acquisirne nuove".

E ancora: "L’Astrologia aiuta a integrare il sacro e il profano, rispettando le differenti forme della realtà. Il tema di quest’anno è centrato sul numero Dieci, sull’autorealizzazione e sul self-empowerment. Alla base dell’autorealizzazione c’è anche la scoperta dell’antico legame tra macrocosmo e microcosmo, attraverso le porte di ogni esperienza esistenziale. Autorevoli esperti nazionali e internazionali condivideranno con noi parte del loro prezioso sapere e delle loro esperienze sul tema del numero 10".