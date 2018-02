Neve e ghiaccio a Perugia, l'aggiornamento sulla viabilità del Comune: "Situazione critica"

Neve e ghiaccio a Perugia, l’aggiornamento sulla viabilità del Comune: “Visto il perdurare delle condizioni climatiche sfavorevoli, che si protrarranno per tutta la giornata di oggi, con temperature al di sotto dello zero, la situazione delle strade resta critica. Il personale comunale, supportato da Gesenu e dall'Agenzia Forestale Regionale, è costantemente impegnato, già da questa notte, per garantire la percorribilità delle strade . Si raccomanda comunque l'uso del servizio di trasporto pubblico limitando quello dei mezzi privati solo ai casi di estrema necessità”.

Complessivamente, spiega il Comune, "nella sola giornata di lunedì, sono stati impegnati, in diversi turni, circa 150 persone e 12 mezzi spargisale. L’attività si è concentrata principalmente nel liberare le strade dal pericolo del ghiaccio, utilizzando le scorte di sale -circa 3mila quintali- precauzionalmente predisposte dal comune e per l’approvvigionamento delle quali, al momento, non vi sono problemi. Al momento, le principali vie della città sono percorribili, anche se, dato il perdurare delle condizioni climatiche sfavorevoli ancora per la giornata e la nottata di oggi, la situazione delle strade resta comunque critica e, pertanto, si raccomanda la massima attenzione".

che “al momento sono attive tutte le linee del servizio urbano, e che solo alcuni autobus stanno accumulando dei brevi ritardi che oscillano dai 10 ai 15 minuti, mentre altri sono in orario. Sono state soppresse solo alcune corse bis legate strettamente al servizio scolastico. Unica criticità il servizio per Montegrillo e Casaglia che al momento non può essere garantito. Per informazioni relative al servizio pubblico di trasporto è possibile contattare direttamente l'URP di Bus italia al numero 075/9637637.assicura il regolare servizio”.