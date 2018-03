Perugia, la Giunta Romizi approva il bilancio: 91 milioni di investimenti, dalle buche alle scuole

La Giunta Romizi nella seduta di oggi ha definito la manovra del Bilancio di previsione 2018-2020 che ora passerà all’esame della Commissione bilancio e poi del Consiglio comunale per l’approvazione finale. "Tra gli obiettivi - spiega il Comune di Perugia in una nota - quello di continuare l’opera di risanamento dei conti e puntare su nuovi investimenti per ridare slancio alla città e all’economia interna, come -un esempio su tutti- la nuova scuola di Ponte Pattoli e le scale mobili di Via Pellini, a cui si devono aggiungere i progetti già annunciati per Fontivegge ed altri".

E ancora: "Il percorso di definizione del Bilancio di previsione prosegue, dunque, da un lato, sul binario del risanamento dei conti, avviato fin dall’inizio della consiliatura, nonostante le incertezze normative e le riduzioni di entrate, in particolare quelle derivanti da trasferimenti esterni, oltre ad una lieve flessione prudenziale del gettito delle entrate proprie (tributarie ed extra-tributarie), dovuta alla crisi economica che ha colpito molte famiglie e alcuni operatori economici. Dall’altro lato, perseguendo la necessità di mantenere alto il livello dei servizi comunali e di effettuare investimenti, a fronte della rigidità dei bilanci e dei vincoli finanziari che gravano sugli enti locali. Lo schema di bilancio preventivo ha inoltre tenuto conto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale in risposta alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo che chiedeva l’adozione di misure correttive per superare le criticità evidenziate all’esito del controllo collaborativo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2014 e 2015; misure correttive che sono state ritenute idonee dalla Corte dei conti con la Deliberazione n. 13 del 5 febbraio 2018".