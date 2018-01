Comune di Perugia, delega per il 2018 approvata: parchi e giardini affidati all'Agenzia Forestale Regionale

Il verde di Perugia affidato all’Agenzia Forestale Regionale. La giunta Romizi, nella prima seduta dell’anno il 3 gennaio, ha approvato la delega di funzioni all’Agenzia Forestale Regionale per la gestione e manutenzione del verde pubblico anche per il 2018.

“Sulla base della positiva esperienza dell’anno 2017 è intenzione del Comune –ha spiegato l’assessore all’Ambiente e Vice sindaco Urbano Barelli- improntare la delega in un’ottica di risultato sempre più attenta. Questo permetterà di attuare le operazioni di gestione e manutenzione del verde in base ad una precisa programmazione nonché di effettuare verifiche periodiche e pianificate, in stretta collaborazione con l’Agenzia. In questo modo –ha concluso l’assessore- non solo potremo progettare meglio l’attività, ma razionalizzarne anche i costi attraverso una valutazione preventiva degli interventi.”

L’importo mensile previsto è pari a circa 41.600 euro, dal momento che si tratta di una delega temporanea in attesa della definitiva approvazione del bilancio, a fine febbraio 2018.

Oggetto della delega la manutenzione del verde e lo svolgimento di ulteriori attività da parte dell’Agenzia, quali per esempio la custodia di alcuni parchi, la gestione del Bosco Didattico, la cura di aiuole e fioriere, ecc. Accanto ad esse anche prestazioni quali l'effettuazione di indagini anagrafiche quali-quantitative del patrimonio, la gestione di banche dati su supporto informatico, la predisposizione di relazioni statistiche sia di tipo operativo che amministrativo.

A.Fo.R., spiega la nota del Comune di Perugia, “dovrà garantire non solo l’esecuzione dei singoli servizi, ma anche la relativa gestione coordinata e programmata e inviare agli uffici comunali report periodici finalizzati al controllo della situazione da parte dell’ente”.