INVIATO CITTADINO Restauro del Pavone e del Teatro Morlacchi, a che punto siamo?

In seconda commissione al Comune di Perugia, l’ingegner Becchetti informa sullo stato dell’arte degli interventi di riqualificazione, restauro e valorizzazione del Teatro Morlacchi e del Pavone: si dettagliano le spese e le scansioni cronologiche.

Ma Piero Sorcini non ci sta ed esprime disappunto per il mancato rispetto del cronoprogramma sul Pavone, tanto che quel cantiere è stato insediato in concomitanza con le festività natalizie. “Il che ha comportato – sottolinea – lo spostamento della pista del ghiaccio in piazza Matteotti, per non parlare della vista di quelle strutture in un periodo poco adatto”.



“Tutta colpa – risponde il dirigente – di Eurochocolate e poi della Fiera dei Morti, iniziative che hanno impedito di installare, secondo quanto previsto, quelle strutture di servizio”. “Ma non è stato perso tempo – aggiunge – perché si è operato sul primo stralcio: consolidamento dei camerini e dei solai”. Non si manca di sottolineare che la stagione in corso è a dir poco inadatta alla scopertura del tetto e che sarà necessario realizzare opere provvisionali, onde poter lavorare “al meglio”. Ma queste ulteriori spese a carico di chi saranno?

All’attacco anche il consigliere di opposizione Tommaso Bori che chiede convintamente una riqualificazione di piazza Cavallotti e del segmento urbano che si dilata fino a Palazzo Grossi. Sollecitando anche una diversa gestione della sosta e della circolazione. Segnala, in proposito, la confusione che s’ingenera in occasione degli spettacoli al Morlacchi, quando gli utenti – data la ristrettezza dell’ingresso – debbono pericolosamente occupare la sede stradale, intasata di veicoli in sosta o in passaggio.

Quando Cucinelli avrà finanziato anche il rifacimento della facciata del teatro, si dovrà pur trovare una pavimentazione dignitosa e in armonia con la facies degli edifici storici che vi si affacciano (Palazzo Manzoni, Palazzo Bianchi, il Morlacchi, Palazzo Grossi).

Dall’Inviato Cittadino un consiglio utile: provate a decorticare il manto d’asfalto e troverete la pietra serena della precedente pavimentazione che emerge, qua e là, a fianco del marciapiede di Palazzo Manzoni. Si tratterà semplicemente di darle una sistemata e integrarla.