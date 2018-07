Personaggi - Chef di casa nostra, il sindaco incontra Simone Ciccotti: "Ambasciatore della nostra tradizione"

E' uno dei primi centro chef d'Italia ed ha già messo in bacheca Chef Awards per la migliore web reputation, al Forte Village Resort in Sardegna, e. il ‘Best Chef Sostenibile 2017’. Stiamo parlando del peruginno Simone Ciccotti, chef e titolare de L’Antica Trattoria San Lorenzo di Piazza Danti, che è stato ricevuto dal primo cittadino per i grandi risultati raggiunti nella sua carriera e lo ha ringraziato per aver portato nel mondo Perugia e le sue tradizioni.

“Portando in giro la tua abilità di chef –ha detto il Sindaco Romizi- ti fai ambasciatore anche della nostra città e della ricchezza enogastronomica della nostra terra. Per questo ritengo importante e doveroso questo riconoscimento.” Ciccotti, 44 anni, portavoce della cucina italiana all’estero, nelle compagnie alberghiere più grandi del mondo, protagonista di festival gastronomici e show cooking e già noto al grande pubblico per la partecipazione alla trasmissione tv Top Chef, ha portato l’Umbria a un livello davvero molto alto di apprezzamento.

“Mi sono rimesso in gioco tre anni fa – ha raccontato Ciccotti - e ho scelto di portarmi dietro la mia terra, facendola conoscere attraverso gli ingredienti locali e le ricette della tradizione, attraverso piatti gourmet, semplici e dal sapore autentico.” Ha anche annunciato, a breve, un innovativo appuntamento di cucina gourmet, che vedrà chef famosi e non, locali e internazionali, sfidarsi a colpi di padella. “Voglio portare in piazza i nostri migliori talenti locali – ha detto - e non solo in senso figurato. Ad ospitare le loro performance sarà proprio Piazza IV Novembre.”