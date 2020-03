Coronavirus, il sindaco di Magione ai cittadini: "Nessun contagio: ecco il piano per arginare la diffusione"

Il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, ha emanato un bollettino ufficiale sul contagio da coronavirus nella sua città relativo alla giornale del 7 marzo. "Si conferma anche oggi che non vi sono al momento casi di contagio tra la popolazione di Magione. La crescita dei contagi nelle ultime 24 ore in Italia (+1145) e in Umbria (+8) richiede però la massima attenzione. E' per questo che vanno evitati assembramenti di persone, rispettando le indicazioni delle autorità sanitarie e governative.L'Amministrazione comunale continuerà a informare sugli sviluppi futuri con i suoi canali ufficiali, come il sito istituzionale e la pagina Comune di Magione".

Il sindaco ha confermato c'è piena consapevolezza che lo scenario potrebbe cambiare. Per questo è già tutto predisposto per l'apertura del Centro operativo comunale di Protezione civile. Tra le misure predisposte: Sanificazione programmata nei prossimi giorni degli edifici pubblici e delle scuole; raccordo costante con l'Usl Umbria 1 e con i medici di base; nuova regolazione apertura al pubblico degli uffici comunali: si limita l'accesso garantendo i servizi.