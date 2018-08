Estate di caccia a criminali e balordi: Fontivegge e Parco Chico Mendez osservati speciali

Pugno di ferro e controlli serrati nelle zone calde di Perugia. Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, mette sotto la lente Fontivegge e il Parco Chico Mendez. La caccia a balordi e criminali è ufficialmente aperta.



Le forze dell'ordine pattuglieranno la zona della stazione e quella di Pian di Massiano con maggiore frequenza e attenzione, intensificando i controlli per arginare la criminalità e innalzare il livello di sicurezza dei cittadini di Perugia. In campo anche gli agenti della polizia ferroviaria, fondamentali per monitorare i treni e le stazioni.

E non finisce qui. La polizia stradale pattuglierà le strade della provincia di Perugia con maggiore frequenza, visto l'approssimarsi del Ferragosto, per tenere sotto controllo la situazione del traffico ed evitare tragedie lungo le principali arterie stradali.

Il Comitato ha anche approvato un progetto per l’implementazione di un sistema di videosorveglianza nel comune di Foligno.