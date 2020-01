Come Totò e 'I soliti ignoti': buco nel tetto e cassaforte svaligiata a Spoleto

Come 'I soliti ignoti' di Mario Monicelli, con un frullino hanno svaligiato la cassaforte dell'Oviesse e poi sono scappati con un bottino ancora da quantificare ma presumibilmente di alcune decine di migliaia di euro. È successo a San Nicolò di Spoleto nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio quando - come riporta il 'Corriere dell'Umbria' - i ladri sono riusciti a entrare nello stabile dopo essersi calati dal tetto nel quale avevano aperto un varco. Il sistema d'allarme, forse manomesso, non è scattato e così i delinquenti hanno avuto il tempo per mettere in azione il loro piano prima di fuggire in auto. Solo la mattina successiva, all'arrivo del personale del negozio, è stato scoperto il furto ed è stato richiesto l'intervento dei Carabinieri che hanno compiuto tutti i rilievi ma non hanno potuto contare su alcuna ripresa filmata, perché l'attività non è dotata di un sistema di videosorveglianza. I militari cercheranno ora di acquisire le registrazioni delle telecamere privare presenti nella zona, nella speranza che spunti fuori qualche immagine della fuga della banda che si sospetta - per le modalità simili del furto - la stessa che aveva 'colpito' nel marzo del 2019 all'Euronics di San Nicolò e poi in alcuni negozi della zona.