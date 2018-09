Nomine & Poltrone - Cambio al vertice dei Vigili del Fuoco di Perugia: "Il nostro è un mestiere difficile..."

Cambio al vertice del Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia: arriva da Ancona Michele Zappia, col’incarico di Comandante, che subentra a Francesco Notaro chiamato ad un prestigioso incarico nazionale come la Direzione Centrale per l’Emergenza e Antincendio Boschivo del Dipartimento nazionale dei vigili del fuoco.

“Rivolgo un caloroso saluto - sono state le prime parole del comandante di Perugia, Zappia - a tutti coloro che vivono ed operano nel territorio della provincia di Perugia. Inizio a svolgere questo mio nuovo incarico con la consueta intenzione di fare riferimento ai valori che caratterizzano da sempre la missione istituzionale dei “Vigili del Fuoco”, improntati, oltre che allo spirito di solidarietà, di sacrificio e di coraggio, ad una infinità di altri valori, quali il senso del dovere, lo spirito di servizio, la fedeltà alle istituzioni; componenti che nel loro insieme risultano determinanti per l’efficacia dei compiti che siamo chiamati ad assolvere. In altri termini un “mestiere“ da sempre difficile il nostro, che seppur intriso di solidarietà, non può prescindere dalla peculiarità di dover offrire alla collettività, quotidianamente, un servizio di altissima professionalità, sempre carico della abituale umiltà, quale atteggiamento distintivo dello Stato. In questo senso intendo manifestare il convincimento di voler dare avvio ad importanti rapporti di collaborazione, che siano capaci di cogliere nell’adesione ad obiettivi comuni, nel superamento delle contrapposizioni, il significato più qualificante del confronto. Certo nella comune condivisione di questi propositi, confido in tutti coloro che vorranno contribuire per l’ ottenimento di livelli sempre più elevati di efficienza, in grado di assicurare risposte, appropriate e qualificate”.

Il curriculum del Comandante: Michele Zappia nasce il 21 ottobre 1959 a Benestare (RC), si laurea in ingegneria civile presso l’Università della Calabria nel 1986. Funzionario Direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1990, ha prestato servizio, in qualità di Direttore Vice Dirigente, presso il Comando Provinciale VV.F. di Perugia, fino a maggio del 2005. Successivamente, a seguito della nomina al ruolo di Primo Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha, fin qui, ricoperto i seguenti incarichi: Comandante dei Vigili del Fuoco della provincia di Biella; Dirigente di supporto alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana; Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo; Comandante dei Vigili del Fuoco della Provincia di Terni; Comandante dei Vigili del Fuoco della Provincia di Siena; Dirigente dell’Attività Ispettiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Dirigente dell’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Comandante dei Vigili del Fuoco della Provincia di Ancona.