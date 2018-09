Vigili del fuoco, cambio al vertice: nuovo super incarico, il comandante lascia Perugia

Cambio al vertice al comando dei vigili del fuoco di Perugia. Il Comandante provinciale, Francesco Notaro, lascia l’incarico a Perugia per andare a ricoprire il ruolo di Dirigente dell’Ufficio di gestione e coordinamento dell’emergenza a Roma. Al Comandante Notaro succederà l’ingegnere Michele Zappia, attuale comandante dei Vigili del Fuoco di Ancona.

Il presidente della Provincia di Perugia, Nando Mismetti ha incontrato questa mattina il Comandante Notaro per i saluti dopo un anno intenso vissuto alle prese con la ricostruzione dal terremoto del 2016 che ha visto in prima linea il Corpo dei Vigili del Fuoco.

“La sensazione – ha dichiarato l’ingegner Notaro – è che ci sia nella popolazione la grande voglia di ripartire che va assolutamente favorita. C’è ancora molto lavoro da fare. Ci sono infatti realtà in difficoltà come Castelluccio dove siamo tuttora impegnati nelle opere di demolizione. Sono fiducioso però che lo spirito di collaborazione che c’è tra le istituzioni può produrre risultati importanti. Di certo l’evento sismico ha ancor più radicalizzato il rapporto tra i Vigili del Fuoco e il territorio. Auspico che presto la sede di Norcia, che sino ad ora ha potuto contare sull’apporto di volontari, possa diventare permanente con personale stabile".

Nel ringraziare l’ingegner Notaro per il proficuo lavoro svolto, il presidente Mismetti ha ricordato l’importanza della presenza dei Vigili del Fuoco nel territorio. “Una realtà – ha detto - intorno alla quale la popolazione si stringe con gratitudine ed affetto per il lavoro che quotidianamente svolge non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano”.