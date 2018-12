Blitz dei carabinieri, scoperta serra di marijuana in camera da letto: tutto sequestrato, scatta l'arresto

Blitz dei carabinieri e una piccola serra di marijuana sequestrata. Sono stati militari della stazione di Todi, insieme ai colleghi della Compagnia di Perugia ad arrestare il "coltivatore", un uomo di origine campana con precedenti alle spalle, residente del capoluogo umbro.

La perquisizione in casa ha permesso ai carabinieri di trovare, nella sua camera da letto, una piccola serra di tre metri quadrati per due di altezza e contenente otto piante di marijuana alte circa un metro. Durante la perquisizione i carabinieri hanno sequestrato altri 40 grammi di "erba", un bilancino di precisione e una somma in contante di circa 600 euro. Sono in corso le analisi di laboratorio per determinare la percentuale di principio attivo e il complessivo dello stupefacente ricavabile per il confezionamento delle dosi da immettere sul mercato.

Per l'uomo è invece scattato l'arresto su disposizione della Procura che ha coordinato le indagini e processato con rito direttissimo all'esito del quale è stato condannato a un anno di reclusione con sospensione condizionale della pena.