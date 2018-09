Gira armato di coltelli e lamette, ma nonostante il divieto è ancora a Perugia: 23enne arrestato

Non solo girava in centro storico con un’arma da taglio, ma per ben tre volte aveva violato il divieto di dimora nei Comuni della provincia di Perugia. Si tratta di un cittadino ivoriano di 23 anni, rintracciato dagli agenti delle Volanti sabato scorso, seduto al tavolino di un bar in centro. Il giovane, identificato, è risultato senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale.

Sottoposto a perquisizione, i poliziotti gli hanno trovato addosso una lametta da barba, per metà scoperta dalla plastica di protezione. Per lui è scattata una denuncia per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e violazione delle norme sull’immigrazione, perché inottemperante ad un decreto di espulsione.

Nonostante il divieto di dimora nei Comuni della provincia di Perugia, il giovane era stato rintracciato in precedenza per ben tre volte nel centro cittadino e ancora denunciato per possesso di lamette e coltelli. Il magistrato competente ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere. I poliziotti della Volante hanno quindi diramato le ricerche del giovane e, martedì, sono riusciti a rintracciarlo nella zona di Fontivegge.

Sottoposto ancora a controllo e perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un telefono cellulare risultato rubato alcuni giorni prima ad una donna alla stazione. Ancora una denuncia, questa volta per ricettazione e arrestato in esecuzione della misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Perugia. Per il 23enne si sono spalancate le porte di Capanne.