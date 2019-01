Aggressione nella notte a Perugia, sfregia con il coltello la ex compagna e ferisce la figlia

Sfregia la ex compagna dopo una lite perché voleva vedere la figlia. È successo nella notte a Perugia, in un centro di ospitalità per famiglie e persone in difficoltà, dove era ospite la donna, italiana, con la figlia piccola, aggredita dall’ex compagno, tunisino.

L’aggressione è avvenuta nella notte, tra la mezzanotte e l’una. L’uomo si è presentato nella casa di accoglienza, voleva vedere la figlia, ha iniziato a litigare con la ex compagna, poi ha afferrato un coltello e ha inferto colpi su colpi sulla donna, procurandole profonde ferite al volto. Il tunisino ha aggredito e ferito anche il cugino della donna e fatto cadere per terra la bambina. Per poi fuggire.

Sul posto si è recata una pattuglia dei carabinieri di Perugia e un’ambulanza del servizio 118. La donna è stata portata al Pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia dove un’equipe di medici (Cristina Cristi, Gabriella Corradi e Marco Lucchetti) hanno applicato 60 punti di sutura per chiudere tutte le ferite e i tagli. La donna è stata ricoverata nel reparto di Otorinolaringoiatria sotto osservazione. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Il cugino è stato medicato per lievi contusioni e tagli e dimesso. La bambina, invece, è ricoverata in Pediatria sotto osservazione avendo riportato alcuni traumi che i medici hanno ritenuto controllore nell’evolversi della giornata odierna.

L’uomo, conosciuto alle forze dell’ordine, è ricercato dai carabinieri.