Che degrado! Cuccioli gettati nel secchio dell’umido a Colombella

Riceviamo e pubblichiamo l'ennesimo abbandono di cuccioli avvenuto nel nostro comune, Perugia, in alcuni cassonetti, nei pressi della frazione di Colombella. Ecco la segnalazione della nostra lettrice Arianna. Buona Lettura.

E’ una storia che si ripete quasi ogni giorno, quella degli abbandoni dei cuccioli degli animali da affezione, cani e gatti, che incivilmente senza alcuno scrupolo, in un territorio come il nostro, la nostra Umbria “Cuore Verde di Italia”, vengono trattati senza dignità. Questa è la triste storia, fortunatamente a lieto fine di quattro cuccioli appena nati che non solo sono stati sottratti alla mamma come se per sua responsabilità li avesse partoriti, ma sono stati gettati nei contenitori dell’immondizia come fossero rifiuti : perché? Perché nei pressi di un luogo frequentato? forse chi ha compiuto questo gesto ha pensato “umanamente” che qualcuno di sicuro li avrebbe visti e salvati? Se fosse stato così perché non ha nobilmente chiesto aiuto alle strutture competenti, per la collocazione delle creaturine?

E la mamma, poverina, dove sarà? Si occuperanno di lei o faranno come con i cuccioli… ? Tutte domande senza risposta purtroppo ma per fortuna ancora qualcuno che ama gli animali esiste, che nobilmente, come chi ha salvato da morte certa questi quattro esserini. Pubblicamente ringrazio il cittadino che con un gesto nobile ha chiesto l’intervento della Asl competente ed ha messo fine ad una di queste tristissime storie. Ora i cuccioli sono stati collocati presso un rifugio privato, stanno benissimo in attesa di essere adottati da una nuova mamma..” umana”.