E45, incendio divora furgone, poi l'esplosione di una bombola: un ferito

Vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri della Compagnia di Todi sono intervenuti questo pomeriggio, intorno alle 16, lungo la E45 per l’incendio di un furgone.

È accaduto in direzione Nord, all’altezza di Collepepe: secondo quanto si apprende, le fiamme hanno interessato un furgone di una ditta; l’incendio ha poi provocato l'esplosione di una delle bombole del gruppo ossiacetilenico, usato per le saldature.

Da una prima ricostruzione dei fatti una persona é rimasta ferita, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Trasportato all'ospedale di Pantalla per alcune ustioni agli arti, é stato successivamente trasferito al nosocomio perugino. Al vaglio ora le cause dell’incendio.

E45, furgone in fiamme e strada chiusa: sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri