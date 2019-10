Incendio lungo la strada poco prima dell'alba, camion divorato dalle fiamme

Camion in fiamme sulla statale. I vigili del fuoco di Foligno sono intervenuti intorno alle 5.40 all'altezza di Colfiorito, in direzione Macerata, per domare l'incendio che ha divorato il rimorchio di un mezzo pesante carico di carta. L'autista del camion è uscito illeso dall'incendio ed è riuscito a salvare la motrice, staccandola dal rimorchio prima che venisse raggiunta delle fiamme.