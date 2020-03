Coronavirus, Colacem in prima linea contro l'emergenza: donati 4 ventilatori polmonari e 3 ecografi

Una delle maggiori industrie umbre, Colacem (Gruppo Financo), ha deciso di rafforzare la sanità regionale pubblica con un gesto concreto e fondamentale in questo momento difficile per via della emergenza coronavirus: donati 4 ventilatori polmonari e 3 ecografi per la diagnosi precoce di polmoniti virali all’Ospedale di Branca nell'eugubino-gualdese.



“Con queste apparecchiature sanitarie vogliamo sostenere l’enorme sforzo che in questi giorni tutto il personale ospedaliero sta mettendo in atto – è il commento dei titolari di Colacem S.p.A –. La speranza è che, anche grazie alle nuove disposizioni più restrittive e alle misure di contenimento della diffusione del virus, immediatamente adottate anche in azienda per salvaguardare i nostri dipendenti, la nostra Umbria non ne abbia necessità. Tuttavia è fondamentale prepararsi quanto più possibile per garantire la migliore assistenza sanitaria in una situazione grave e imprevista”.

Sostieni PerugiaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di PerugiaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli quanto donare: