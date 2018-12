Fiumi di cocaina, tra i "clienti" anche casalinghe e imprenditori: smantellato giro di spaccio, presi 4 pusher

Un vasto giro di droga tra Assisi e Perugia e, come acquirenti, decine di ragazzi, imprenditori, casalinghe che quotidianamente si spostavano nel capoluogo per rifornirsi di cocaina. Un giro smantellato grazie a mesi e mesi di indagini dei carabinieri della Compagnia di Assisi che nel mese di febbraio avevano portato a un arresto, alla denuncia di nove persone, altre dieci segnalate al Prefetto e al sequestro di 25 dosi di cocaina.

L’operazione, denominata “San Martino”, aveva preso piede dopo le numerose segnalazioni dei cittadini che avevano notato uno strano via vai in alcuni luoghi pubblici di Torgiano, Bastia e Assisi; e proprio da qui sono partiti i militari per riuscire a ricostruire l’intera filiera dello spaccio, individuando le “piazze di lavoro” e i movimenti degli spacciatori. Sono 600 le cessioni di dosi di cocaina complessivamente accertate, per un valore complessivo pari a circa 50mila euro.

L’operazione, iniziata nell’ottobre dell’anno scorso, si è conclusa qualche giorno fa: i carabinieri di Assisi, supportati dalle altre Stazioni locali dipendenti, sono riusciti ad individuare alcuni soggetti di nazionalità albanese - con alle spalle un nutrito curriculum criminale per reati in materia di droga – che insieme ad altri personaggi, spacciavano cocaina. Il quadro probatorio, ha permesso all’Autorità giudiziaria di formulare accuse pesantissime nei confronti degli indagati, tanto da portare il Gip del Tribunale di Perugia ad emettere nei confronti di cinque cittadini albanesi, tutti 30enni e 40enni e tutti domiciliati in Perugia-, provvedimenti restrittivi.

Tre di loro sono stati subito catturati; un quarto invece è stato arrestato domenica grazie alla collaborazione con la Polizia, mentre rientrava con un volo dall’Albania, mentre un quinto del gruppo risulta ad oggi ancora irreperibile.