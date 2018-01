Cocaina, hashish e contanti: in manette giovane coppia dello spaccio

Coppia dello spaccio in manette e droga sequestrata. E' il bilancio dell'intervento della squadra Mobile di Terni, che ha arrestato una donna umbra, originaria di Narni e il suo compagno, un trentenne di Napoli. Entrambi sono stati fermati sotto casa, identificati e controllati dopo la segnalazione di uno strano "via vai" di gente sotto la loro abitazione. Al momento del controllo è saltata fuori la droga: la ventinovenne aveva con sè tre grammi di cocaina.

I poliziotti hanno esteso la perquisizione anche all'interno del loro appartamento: ed è qui che sono saltati fuori altri ottanta grammi di cocaina e 150 grammi di hashish. Rinvenuti in casa anche bilancini di precisione e denaro in contante. La coppia è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.