Beccato a girovagare in via Cortonese, ma era già stato espulso: 20enne in manette

E' stato arrestato per reingresso illegale nel nostro territorio, dopo che lui - un cittadino marocchino di 20 anni e già gravato da provvedimento di espulsione, era stato allontanato dal Paese con accompagnamento alla frontiera. Gli agenti delle Volanti, durante un normale controllo, lo hanno però sorpreso ancora a Perugia, in via Cortonese. Accompagnato in Questura per tutti gli accertamenti di rito, i poliziotti hanno così scoperto che il 20enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, era rientrato illegalmente in Italia e per lui è scattato l'arresto il flagranza. Trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, è stato processato con rito direttissimo questa mattina al tribunale di Perugia. Il giudice al termine dell'udienza ha convalidato l'arresto al 20enne. Intanto sono state avviate le procedure per la nuova espulsione a suo carico.