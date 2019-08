Civitella premia industriali, scrittori, artisti, sportivi. Per chi suona la campana... d’oro

Civitella premia industriali, scrittori, artisti, sportivi d’eccellenza. Per chi suona la campana… d’oro. Una serata all’insegna dei riconoscimenti a cittadini distintisi nelle rispettive professioni, attività, attitudini, vocazioni. L’industriale “del pulito” Antonio Campanile (Saci), il pittore Francesco Quintaliani, la runner Silvia Tamburi, il calciatore Francesco Bresciani, il demologo Ornero Fillanti, autore di pubblicazioni di carattere antropologico e toponomastico.

Premiati dalla jena Mauro Casciari, dalla presidente del Consiglio regionale Donatella Porzi, dal presidente dell’Unpli Antonio Pucci, dall’assessore al Comune di Perugia Otello Numerini. Premiazioni e letture di motivazioni alternate agli stacchi musicali dei chitarristi Michele Rosati e Rachele Fogu, un duo di straordinaria presa sul pubblico. Antonio Campanile ha creato un vero impero dal fatturato strepitoso, con l’azienda Saci, oggi nelle mani di esponenti della quarta generazione: i figli Filippo, Alessandro e Lorenzo. Quintaliani è civitellese “in pectore et in spiritu”, col padre legatissimo a quella terra e la moglie Daniela che vi è nata.

Silvia Tamburi, silfide eterea, è forte e volitiva: maratoneta dell’Atletica Avis Perugia, è tra le prime dieci atlete a livello nazionale, con all’attivo oltre 100 corse, ha accumulato ben sei secondi posti alla Grifonissima. A quando la prima vittoria? Lei non dispera. E noi facciamo il tifo per lei. Franceso Bresciani è calciatore di vaglia, amatissimo nel territorio e oltre. Di Fillanti, studioso delle tradizoni locali, si è già detto. Ieri ha raccolto i frutti di una lunga collaborazione col mondo rurale civitellese. Il presidente Lamberto Salvatori ha ottime ragione per rallegrarsi dell’esito della Festa che culminerà domenica con la rievocazione della storica fusione delle campane. A far capo dalle 22:30.