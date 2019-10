Cittadino modello premiato dal questore per l'aiuto dato agli agenti durante un arresto

L’intervento affrontato e gestito dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Perugia, nel pomeriggio di qualche giorno fa, non è cosa da poco. Un uomo fuori controllo, autore di ripetuti comportamenti pericolosi, ha allarmato non poco i cittadini nel centro storico perugino.

I poliziotti intervenuti, compresa la delicatezza della situazione, sono riusciti a mettere in sicurezza il soggetto, neutralizzandone la pericolosità, anche se nelle fasi di contenimento, gli agenti sono stati colpiti agli occhi da un liquido, altamente irritante, spruzzato dall’uomo con un dispositivo spray.

Grazie all’aiuto di Gianluca Papalini, cittadino perugino che, trovatosi di fronte alla scena, non ha esitato ad aiutare reperendo dell’acqua così da permettere agli agenti di poter lavare via, almeno in forma grossolana, l’agente chimico dagli occhi e consentire di portare a termine l’arresto dell’uomo per i reati di resistenza, violenza, minacce a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Il questore della provincia di Perugia, Mario Finocchiaro, nella mattinata di ieri, ha voluto ringraziare personalmente Gianluca Papalini per l’alto senso civico dimostrato, consegnandone personalmente un’espressione di compiacimento e porgendo in dono lo stemma araldico della Polizia di Stato.

Il questore ha anche espresso i più vivi compiacimenti anche agli agenti per l’alto livello professionale dimostrato in servizio.