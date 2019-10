Furti in appartamento, torna l'allarme per la banda dell'Audi nera, i luoghi delle segnalazioni

Torna l'incubo dei furti in appartamento in provincia di Perugia. Tornano puntuali le segnalazioni su una sospetta Audi 4 di color nero che viene avvistata prima dei furti, o durante i tentativi andati a vuoto. Stavolta i campanelli d'allarme sono suonati in alcune frazioni dell'area nord di Perugia, Valfabbrica, Gualdo Tadino e Fossato di Vico. La banda sta seguendo o ha seguito il percorso della Perugia-Ancona. Tante le segnalazioni inviate ai carabinieri e alla Polizia da lunedi scorso.

L'Audi nera, stando ai cittadini-sentinelle, si muove appena fa buio: tra le 18 e 22 della sera. A bordo ci sarebbero tre persone: una resterebbe in auto - di solito parcheggiata a distanza dall'obiettivo pre-scelto -, altri due (descritti come uomini imponenti e con il volto parzialmente travisato da un cappello) entrerebbero in azione per svaligiare gli appartamenti. Le indagini sono in corso. L'Arma, una volta recepite le segnalazioni dei cittadini, ha aumentato i pattugliamenti.