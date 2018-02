Si accascia a terra e muore, a dare l'allarme i passanti: inutili i soccorsi per una donna

Si è accasciata a terra ma purtroppo, all'arrivo dei soccorsi, per lei non c'è stato nulla da fare. Tragedia intorno alle 10.30 di questa mattina, giovedì 1ò febbraio, a Città di Castello. Un'anziana di 87 anni è stata improvvisamente colta da un malore mentre si trovava alla fermata dell'autobus nella piazza principale del centro. I passanti che hanno notato la donna a terra, hanno immediatamente dato l'allarme al 118: sul posto è arrivata un'ambulanza con i medici che hanno tentato in ogni modo di rianimare la poveretta, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. La donna è deceduta prima di poter arrivare in ospedale.