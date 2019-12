Tamponamento sulla E45, tra i tre feriti anche una bambina di 4 anni

Intorno alle 4 del 22 dicembre, due auto si sono tamponate lungo la E45, prima della galleria di Città di Castello in direzione sud. Tre le persone rimaste ferite, tra cui una bambina di 4 anni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118 a cui sono stati affidati i feriti.

Per completare l'intervento è stato necessario chiudere per oltre un'ora la corsia interessata dallo scontro. Le condizioni dei tre feriti on sarebbero gravi.