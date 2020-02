Il truffatore seriale colpisce due volte in Altotevere ma stavolta viene scoperto e rischia l'arresto

Il truffatore seriale colpisce ancora ma nel giro di un mese si becca due denunce per truffa aggravata. Il protagonista di questa storia è un 51enne napoletano, specializzato nel confezionare pacchi agli onesti cittadini, che è stato individuato come l'autore di una finta vendita online che gli ha fruttato 1500 euro a danno di un giovane dell'Altotevere. L'uomo era stato denunciato, dagli stessi carabinieri, alcune settimane fa per una truffa simile a Trestina. Il napoletano ha di fatto venduto un motorino virtuale tramite un sito specializzato di internet ma ovviamente, dopo aver incassato i soldi tramite la ricarica di una post-pay, non ha mai inviato l'articolo in questione.

Una volta scoperto il raggiro, al giovane non è rimasto altro che denunciare quanto avvenuto ai Carabinieri di Città di Castello che, attraverso una serie di riscontri incrociati sul beneficiario del bonifico e sul titolare della carta ricaricabile, nonché sull’identità di coloro che avevano fatto accesso al sito web dove il motociclo era stato posto in vendita, sono giunti all’identificazione del truffatore, a cui carico figurano già decine di denunce per truffe consumate con le medesime modalità. Chiesto l'arresto alla Procura di Perugia per arginare le truffe in serie.