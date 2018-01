Scippata e sbattuta a terra, donna finisce in ospedale: è caccia al malvivente

L'ha sorpresa al rientro dalla spesa, con ancora le buste in mano. Poi, con un gesto fulmineo, le ha afferrato la borsa fino a tracinarla sull'asfalto. E' il brutto episodio accaduto nei giorni scorsi a Città di Castello ai danni di una pensionata, che è finita all'ospedale con la frattura dell'omero e varie contusioni. L'anziana, nel tentativo di difendersi, è caduta a terra, ma il malvivente è fuggito con la sua borsetta facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Città di Castello guidato dal Vice questore aggiunto Lucia Ziliotto che stanno seguendo le indagini per riuscire ad acciuffare il borseggiatore; secondo quanto riporta il sito locale Atvreport, è il terzo caso dall'inizio dell'anno e le testimonianze raccolte parlano di un giovane non troppo alto e magro. L'anziana è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale dove i medici le hanno diagnosticato ferite giudicate guaribili in 40 giorni mentre la borsa è stata ritrovata da una pattuglia dei carabinieri e riconsegnata alla legittima proprietaria.