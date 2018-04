Città di Castello, Rocco Siffredi vuole mettere su "casa e bottega" a Città di Castello? I rumor e l'ipotesi di una conferenza stampa

Galeotta una vacanza risalente a qualche anno fa. Bella gente, bello il posto e soprattutto ben collegata con il resto del Paese. Ma soprattutto tanto verde e servizi che sono subito piaciuti alla moglie e ai figli. E così l'idea: acquistare una casa indipendente e altri immobili immersi nella campagna per creare uno studio cinematografico. Protagonista di questo gossip immobiliare è il noto attore e produttore di film hard Rocco Siffredi, sposato con due figli. La notizia è stata rilanciata dal quotidiano Saturnonotizie.it - con sede a Sansepolcro. "La nota agenzia, che ha fatto la trattativa, mantiene attualmente il massimo riserbo sulla villa acquistata dal noto attore hard ma ha già anticipato che a metà aprile Rocco sarà nel tifernate per organizzare una conferenza stampa": annuncia il quotidiano. Non resta che attendere qualche settimana.