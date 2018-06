Ancora incivili e furbetti del rifiuto selvaggio, ma stavolta gli è andata male: stanati e multati

Stanati i furbetti dei rifiuti selvaggi. La polizia municipale di Città di Castello è riuscita ad identificare i responsabili che nei giorni scorsi avevano scaricato materiale vario (residui edilizi, pneumatici, un televisore e arredi) nei pressi del cancello di accesso nel centro di raccolta di Sogepu a Trestina.

E’ il risultato dell’indagine che i Vigili Urbani guidati dal vice comandante Graziano Fiorucci hanno portato a termine grazie all’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso installate nell’impianto dalla società gestrice.

L’esame dei fotogrammi ha permesso di scoprire ch gli autori dell’illecito, di giorno e in alcuni casi ripetutamente, abbandonavano i rifiuti approfittando degli orari di chiusura del centro di raccolta. Per loro, terminate le procedure del caso, scatterà la sanzione pecuniaria prevista dalla legge.

“In piena sinergia con le forze dell’ordine e con i corpi di polizia deputati al contrasto dei reati ambientali, come amministrazione comunale siamo in prima linea contro il malcostume dell’abbandono dei rifiuti, che deturpa la città e offende il senso civico della maggioranza dei tifernati che rispettano le regole”, afferma l’assessore all’Ambiente Massimo Massetti nel sottolineare “l’efficace lavoro della Polizia Municipale e di Sogepu che ha permesso di identificare tempestivamente i responsabili di un comportamento che, a termini di legge, può essere punito non solo sotto il profilo amministrativo, ma anche penale”.