Cade in bici nell'area del Monte Fumaiolo in Toscana: grave 40enne umbro

E' ancora in prognosi riservata un 40 anni di Città di Castello vitima di un incidente in bici avvenuto lungo la strada che conduce verso il Monte Fumaiolo, all’altezza di Valsavignone, provincia di Arezzo. L'uomo si trova nel reparto di terapia intensiva del Careggi di Firenze. Del giovane si erano perse le tracce nel primo pomeriggio e l'allarme era scattato a sera quando i familiari, ormai preoccupati, hanno chiamato le forze dell'ordine. I soccorritori si sono subiti diretti sul Monte Fumaiolo dove il 40enne aveva scattato una foto intorno a mezzogiorno pubblicata sui social. Solo in tarda serata un automobilista ha notato la sua bici nella zona di Valsavignone, poco distante c'era il corpo privo di sensi del ragazzo. L'umbro è stato trasportato immediatamente in elisoccorso all’ospedale Careggi di Firenze dove gli è stato riscontrato un grave trauma cranico.

