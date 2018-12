Auto sospetta ed eroina, bloccati dalla polizia: addio patente

Fermati appena in tempo. La polizia di Città di Castello, nel corso dei maxi controlli del territorio, ha bloccato un'auto con a bordo due algerini di 38 e 35 anni, entrambi con precedenti per droga e reati contro il patrimonio. Gli agenti hanno trovato eroina (0,43 grammi).

Ai due è stato contestato l’illecito amministrativo come assuntori. Per il 38enne, invece, è scattata anche la denuncia per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti. Per lui addio patente.