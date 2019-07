Anziano investito da un'automobile finisce in ospedale

Un uomo di 89 anni è stato investito intorno alle 11.15 di oggi, 30 luglio, mentre attraversava la strada in via Diaz. Alla guida dell'automobile un 75enne, residente a Città di Castello come l'89enne. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale di Città di Castello e personale del 118 che ha provveduto a trasportare il ferito in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti e medicato.

Ancora non nota la prognosi. La Municipale per oltre un'ora ha regolato il traffico che ha inevitabilmente subito dei rallentamenti per consentire di completare i rilievi utili a ricostruire quanto accaduto.