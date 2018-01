Falciato da un'auto, 36enne ricoverato in Rianimazione: è in prognosi riservata

E’ ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Città di Castello in prognosi riservata il trentaseienne investito da un’auto lungo la statale Tiberina tre Bis all’altezza della frazione di San Maiano. L’uomo, secondo quanto spiegano dalla Asl, è arrivato in pronto soccorso intorno alle 19 di domenica 31 dicembre, con un politrauma dovuto a fratture multiple. Secondo quanto ricostruito dai medici, infatti, il trentaseienne, dopo aver assunto alcolici, si trovava in strada dove è stato investito da un’auto in corsa.