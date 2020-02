Completamente ubriaco urla nel cuore della notte e rischia di essere investito: multa pesante per un 43enne

Multa per ubriachezza molesta per un 43enne di Città di Castello segnalato ai Carabinieri da alcuni automobilisti che hanno rischiato di metterlo sotto a causa della sua condotta. Infatti l'uomo, nel cuore della notte, camminava in maniera confusa finendo ora contro le auto in sosta e ora in mezzo alla strada. Il 43enne inoltre urlava parole incomprensibili mentre percorreva, con non poche difficoltà, via Bologni nei pressi della discoteca Formula. L'uomo è stato prima soccorso e poi sanzionato dai Militari che ne hanno verificato l'alto tasso di alcol nel sangue. Per il comportamento tenuto il 43enne dovrà pagare una pesante multa: 102 euro. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica.