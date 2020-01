Provoca il caos in un bar, completamente ubriaco poi aggredisce due Carabinieri: arrestato

Insulti, manate, molestie all'interno di un bar di Città di Castello. Un ubriaco ha reso una serata, ancora di festa, un inferno per tanti avventori e un commerciante. Tanto è vero che è stato necessario l'intervento dei Carabinieri per evitare il peggio. L'autore di questa serata folle è stato un marocchino di 39 anni, completamente in preda ai fumi dell'alcol, che è stato arrestato e questa mattina subirà un processo a Perugia per direttissima. Prima del fermo aveva cominciato a molestare gli altri avventori, strattonandoli ed urlando incomprensibili frasi in lingua araba. Lo straniero non ha risparmiato neanche i militari: prima gli insulti e poi ha tentato di aggredire due Carabinieri che con prontezza, professionalità, sono riusciti ad ammanettarlo ed arrestarlo portandolo in Caserma. Il marocchino aveva molto precedenti. Ora rischia l'espulsione.